Gravissimo incidente stradale per Alex Zanardi. Investito in handbike durante una staffetta

L’Italia intera è con il fiato sospeso per le condizioni dell’ex pilota ed atleta paralimpico Alex Zanardi. rimasto coinvolto in un incidente stradale, lungo la statale 146 nel comune di Pienza in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di “Obiettivo tricolore”, a cui partecipano atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.

Secondo le prime informazioni riportate dalle agenzie di stampa Zanardi si sarebbe scontrato con un camion che proveniva dalla direzione opposta alla sua. Sul luogo dell’incidente sarebbero intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montalcino, poco dopo le 17. Alex Zanardi è stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso, arrivato alle 18, all’ospedale Le Scotte di Siena. Sarebbe in gravissime condizioni e si trova in pronto soccorso in fase di valutazione.

L’ex campione di formula 1 il 15 settembre 2001 nel circuito di Lausitzring, in seguito ad un altro terribile incidente in pista, ha perso le gambe. Nonostante il difficilissimo momento, Zanardi non si è mai arreso e ha fatto dello sport uno stile di vita, conquistando quattro medaglie d’oro ai Giochi paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016 e otto titoli ai campionati mondiali su strada e diventando simbolo della capacità di rinascere e di resilienza.