Nuotare immersi nella natura, a mille metri sul livello del mare. Da ieri è possibile grazie alla riapertura della piscina comunale di Galati Mamertino.

In Contrada Rafa oltre alla piscina sorgono campi di calcetto, pallavolo, basket e tennis ed è uno dei luoghi di svago più frequentati dai giovani galatesi e non solo.

Quest’anno la Hermes Eventi ha allestito e preparato tutto anche per rispettare anche le prescrizioni dovute all’emergenza Covid-19.