Centri comunali di raccolta, ammessi diciassette progetti in provincia

Alcuni comuni potranno potenziare i loro centri di raccolta comunali, altri potranno realizzarli ex novo. Di questi progetti, in provincia di Messina, secondo il bando dell’assessorato regionale dell’energia, ne sono stati ammessi a valutazione diciassette.

Sei sono nel barcellonese: Oliveri, Mazzarrà Sant’Andrea, Santa Lucia del Mela, Castroreale, Falcone e Basicò. A Oliveri sarà potenziato il sito di via Baden Powell per 435 mila euro. Il progetto prevede la realizzazione di un accesso indipendente, per disimpegnarlo dalla zona mercato, una recinzione, la ristrutturazione dei servizi igienici e della tettoia metallica, l’adeguamento di tutta l’area e la dotazione di attrezzature ed infrastrutture per il potenziamento del centro.

La Regione ha ammesso, oltre quello di Oliveri, i progetti presentati dai comuni di Mazzarrà Sant’Andrea per 627 mila euro, Santa Lucia del Mela per 430 mila euro, Castroreale per 940 mila euro, Basicò per 465 mila euro e Falcone per 1.215.000 euro. Nell’area tirrenica ci sono anche i progetti di Messina per 414 mila euro, Roccavaldina per 475 mila euro, Venetico per 574 mila euro e Patti per 799 mila euro. Sui Nebrodi ci sono San Teodoro per 800 mila euro, Cesarò per 756 mila euro, Pettineo per 765 mila euro e Capizzi per oltre un milione di euro. Per l’area jonica ci sono Itala per 716 mila euro, Castelmola per 767 mila euro e Forza D’Agrò per 630 mila euro.

In un altro ambito – le somme per le progettazioni, il comune di Tripi ha ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture 280 mila euro con 168 mila euro a fondo perduto. Si riferiscono a tre progetti esecutivi sul palazzo comunale, la riqualificazione dell’ex asilo di via Baracca ed il restauro della Chiesa dell’Annunziata.