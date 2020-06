Capo d’Orlando – Derubata della spesa famiglia di immigrati. Denunciata coppia di Siracusa

I poliziotti del Commissariato di P.S. di Capo d’Orlando hanno denunciato in stato di libertà una coppia di coniugi di Siracusa responsabili del furto della spesa alimentare ai danni di una famiglia nigeriana.

I fatti risalgono allo scorso 4 giugno, quando i due malviventi, con precedenti specifici, si sono impossessati, nei pressi della Stazione Ferroviaria, delle buste della spesa appena acquistata dalla famiglia extracomunitaria, dandosi poi alla fuga a bordo di un’autovettura.

Immediatamente le vittime si sono recate in Commissariato dove, in lacrime ed in un italiano stentato, hanno raccontato la triste storia.

Le indagini, avviate dagli agenti di Polizia, hanno permesso l’identificazione dei colpevoli e la ricostruzione della vicenda. Preziose le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area dove è accaduto l’evento, dalle quali è stato possibile risalire all’automobile utilizzata e successivamente ai responsabili.

I poliziotti del Commissariato hanno provveduto ad acquistare e a consegnare gli stessi alimenti comprati dalla sfortunata famigliola.