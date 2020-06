Militello Rosmarino – Consegnata targa al merito al Poliziotto Antonino Lollo

Il Comune di Militello Rosmarino, con una cerimonia speciale, ha consegnato questa mattina ad Antonino Lollo, impiegato come poliziotto 29enne nella Stradale di Vercelli, una targa al merito per il grande impegno profuso in questi mesi di emergenza coronavirus.

Lollo, nativo di San Salvatore, da un paio d’anni si è trasferito per lavoro al nord. Residente a Bergamo, era saltato agli onori della cronaca per il suo bel gesto di donare una mensilità dello stipendio agli ospedali di Sant’Agata di Militello, Barcellona Pozzo di Gotto, Vercelli e al “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo.

Una decisione che aveva raccontato nel corso di un’intervista risultata “non autorizzata” dalla direzione regionale. E proprio il fatto di non aver comunicato ai superiori l’intervista era valsa a Lollo l’apertura di un provvedimento disciplinare. Giustamente il provvedimento è stato poi annullato d’ufficio, dato il gesto di Lollo che tutto meritava, tranne che una”punizione”.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale militellese e dal presidente del consiglio Antonino Mileti, ha visto la consegna al valoroso poliziotto di una targa al merito “Per l’alto senso civico, la generosità, l’amore per la propria terra, la sensibilità avuta nella tragedia Codi-19 che ha colpito il globo, dando con il suo personale gesto grande esempio di solidarietà.”