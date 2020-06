Barcellona – Sciopero generale dei lavoratori Dusty il 24 giugno

Sciopero generale per il prossimo 24 giugno e stato di agitazione proclamato con eliminazione del lavoro straordinario e dei turni festivi. Sono le decisioni dei lavoratori della ditta Dusty, riuniti ieri in assemblea.

Già nella giornata di ieri sono arrivati i primi disagi e oggi gli stessi stanno proseguendo in alcune zone della città, dove anche il senso civico carente, in taluni casi, ci mette del suo. Senza contare il fatto che ieri era mercoledì, giorno di conferimento dell’indifferenziato. L’azienda è pronta a versare il 30% dello stipendio di maggio. Così è stato anche ad aprile. Ma grande preoccupazione nei lavoratori generano i pagamenti delle spettanze di luglio, dove andrà conteggiata anche la quattordicesima mensilità.

La protesta dei lavoratori scaturisce da esigenze familiari non indifferenti, dal momento che molte famiglie sono monoreddito. In assemblea sarebbe stato annunciato che il Comune ha erogato alla Dusty un acconto di circa 150 mila euro. Lo stesso Comune avrebbe liquidato una somma vicina ai 465 mila euro. Bisogna capire se Palazzo Longano dispone della liquidità necessaria per far fronte alle spettanze dei lavoratori. Che, intanto, rimangono alla finestra e sembrano disposti a portare fino in fondo la loro protesta.