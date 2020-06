A Torrenova non ci saranno limitazioni orarie per la somministrazione di bevande alcoliche, né di apertura dei locali della movida nel weekend. Con ordinanza del 43 del 16 giugno 2020 il sindaco Salvatore Castrovinci, ha scelto di non aderire alla proposta avanzata in tal senso durante una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza che si è svolta in Prefettura la scora settimana, ritenendo la misura restrittiva non particolarmente efficace nel contrasto alla diffusione del coronavirus.