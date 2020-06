Naso, allarme rientrato. Il giovane positivo al test sierologico è negativo al tampone

È rientrato l’allarme a Naso, dove domenica si era diffusa la notizia della positività al test sierologico di un giovane rientrato dal nord Italia.

Lunedì, come da prassi, il ragazzo è stato sottoposto al test del tampone, risultato, fortunatamente, negativo al Coronavirus.

Dopo la positività al test sierologico, ossia al Test per la rilevazione di anticorpi anti-SARS CoV-2, il giovane era stato posto in temporaneo isolamento domiciliare e poi, come da prassi, sottposto al tampone naso-faringeo per verificarne l’eventuale stato di contagiosità.

Dunque per fortuna nessun nuovo caso di positività a Naso, dove rimane però una contagiata. Una signora di 82 anni aveva infatti contratto il Coronavirus presso la casa di riposo “Villa Pacis San Francesco” di San Marco d’Alunzio lo scorso 10 aprile, contagiando anche la figlia 59enne.

Mentre la figlia è già stata dichiarata guarita mesi fa, l’82enne è ancora ricoverata al Covid hospital del Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto, e da oltre due mesi i test del tampone cui viene periodicamente sottoposta, danno esito positivo.



Intanto il Sindaco di Naso, Daniele Letizia, annuncia che la società Beta Diagnostici, mediante il Dr. Carmelo Bonasera, ha donato alla comunità nasense 200 kit diagnostici al fine di monitorare la diffusione del Covid-19.

I test sierologici saranno effettuati presso il laboratorio di Analisi Cliniche “Naxos” di Naso. “Colgo l’occasione per ringraziare i componenti dello staff guidato dalla Dott.ssa Polino – ha detto il primo cittadino –, che offriranno le loro prestazioni in forma gratuita. Verrà data priorità al personale che opera in ambito sanitario ed ai commercianti di Naso”.

Ogni mercoledì, a partire dal prossimo, 24 giugno, verranno sottoposti ai controlli i primi 30 soggetti e l’Amministrazione, invitando la cittadinanza a sottoporsi ai test, garantisce che sarà possibile estendere i controlli ad una platea più ampia.

Per prenotarsi bisognerà chiamare il numero: 3891055402.