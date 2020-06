Barcellona – Ruba sabbia e ghiaia dal greto del torrente San Giacomo. Arrestato 26enne

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato, in flagranza di reato, L.M., 26enne, ritenuto responsabile di furto aggravato.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, nella contrada Santa Venera del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, i militari hanno sorpreso il giovane alla guida di una pala meccanica, all’interno del torrente San Giacomo.

Le successive verifiche hanno permesso di accertare che l’uomo aveva prelevato dal torrente materiale inerte, consistente in sabbia e ghiaia, per un volume di circa 80 metri cubi. Pertanto il giovane è stato arrestato, in flagranza, per il reato di furto aggravato ed i mezzi utilizzati per il furto sono stati sottoposti a sequestro.

Ultimate le formalità di rito, su disposizione dal Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, l’arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.