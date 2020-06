Un “voucher vacanza” da 50€ per ogni turista che pernotta due notti a Montalbano Elicona

Al turista che trascorrerà una breve vacanza a Montalbano Elicona – almeno 2 giorni, sarà attribuito un “Voucher Vacanza” dell’entità di 50,00 euro per una persona, 100,00 euro per due persone e 150,00 euro per un nucleo familiare, da spendere esclusivamente nelle attività commerciali ricadenti all’interno del territorio.

Questa la proposta del sindaco Filippo Taranto e dell’assessore turismo-cultura Alessia Prescimone. L’amministrazione comunale del centro montano, per far ripartire il turismo e riscoprire e valorizzare il Borgo dei Borghi 2015, vuole sostenere economicamente tutte le imprese locali del settore.

Da qui l’iniziativa “Voucher Vacanza 2020 – vieni a Montalbano fra arte – cultura – natura e medioevo”