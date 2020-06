Movida : il sindaco Castrovinci “a Torrenova nel weekend i locali non chiuderanno all’1,30 “

Il sindaco di Torrenova, Salvatore Castrovinci è intervenuto con una nota sulla questione di regolamentare gli orari per la chiusura dei locali della “movida”, con un tetto massimo che, durante il fine settimana, potrebbe essere individuato nell’una e trenta di notte e anticipando il divieto di asporto delle bevande alcoliche dalle ore 19,00/20,00. La questione è emersa nel corso della riunione in video-conferenza del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza presieduta dal Prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi che si è tenuta la corsa settimana ed a cui hanno hanno partecipato, oltre ai vertici delle forze dell’ordine, anche alcuni sindaci. Così il primo cittadino torrenovese.

“Con tutto il rispetto per le intenzioni della Prefettura , una simile regolamentazione sarebbe davvero singolare e in contraddizione con tutte le ulteriori disposizione che ormai disciplinano gli esercizi commerciali e non solo.

Insomma, dopo la ripresa del gioco del calcio, l’apertura delle discoteche, l’eliminazione del distanziamento a bordo degli aerei, la limitazione dell’orario di asporto di bevande dai locali appare non solo irragionevole, ma, addirittura, ancor più “pericolosa”.

E’ evidente che limitando l’orario dell’asporto, aumenterebbe il rischio di assembramenti all’interno dei locali; e ciò volendo trascurare che non si comprende come il rischio contagio possa essere legato ad una questione di “orario” come se fosse provato che il virus “esce” solo in determinate fasi della giornata.

Ma, certamente, la cosa che non permetteremo mai è l’ulteriore mazzata che subirebbero tutte quelle attività commerciali legate al turismo che, con gradi sacrifici, stanno cercando di riprendere quota assicurando alla clientela il massimo di divertimento possibile e conciliabile con il rigoroso rispetto delle norme precauzionali legate ai protocolli sanitari vigenti.

Si e’ iniziata, pertanto, un’interlocuzione tra i Sindaci, ma una cosa è certa: a Torrenova non ci sara’ alcuna limitazione oraria sull’asporto delle bevande alcoliche e i locali della “movida torrenovese” il fine settimana non chiuderanno alle 01,30.