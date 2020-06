Eletto il direttivo del Distretto del Cibo Nebrodi-Valdemone – VIDEO

Il Distretto del Cibo Nebrodi-Valdemone fa ancora un passo avanti. Gli aderenti si sono riuniti a Villa Piccolo di Capo d’Orlando per l’assemblea costituente, che ha dato il via ad un percorso di programmazione e coinvolgimento di ben un terzo del territorio siciliano.

L’Assemblea ha eletto la governance, Presidente è l’On. Francesco Calanna, mentre il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante per filiera ed uno per ogni categoria.

Per la filiera agrumicola di FELICE CUPANE; per la filiera vitivinicola NICOLAS GATTI; per la filiera olivicola/olearia ANGELO MORABITO; per la filiera proteaginose CALOGERO FABIO; per la filiera della frutta secca FRANCESCO NATOLI; per la filiera carni ANTONINO BORRELLO; per la filiera lattiero – casearia CARMELO MARZULLO; per la filiera bio GIOVANNI PRINCIOTTA CARIDDI; per la filiera florovivaistica ROBERTO SAUERBON; per la filiera della frutta fresca ETTORE DENTI;

per gli imprenditori agricoli singoli o associati FRANCESCO VERGARA; per gli imprenditori agricoli professionali GIANCARLO PAPARONI; per le imprese che operano nel settore agricolo e agroalimentare GIUSEPPE ZIINO COLANINO; per le organizzazioni di produttori agricoli e associazioni di produttori GIOVANNA BATTAGLIA; per le società costituite tra soggetti che esercitano attività agricola e le imprese addette alla trasformazione, distribuzione, di prodotti agricoli, agroalimentari o agro energetici IANO CAPRINO; per i distretti produttivi che operano nel settore agroalimentare e sono già riconosciuti (o in attesa di riconoscimento) e Biodistretti RENATO MANGANO; per gli Enti Locali ENZO NOBILE; per i Consorzi di Comuni VINCENZO PRINCIOTTA CARIDDI; per le associazioni di categoria PIERO RIDOLFO; per le imprese del settore della ricettività turistica VINCENZO SAMBATARO; per le organizzazioni che operano nella promozione del territorio MICHELE GERMANA’; per i Gruppi di Azione Locale CARLOTTA PREVITI; per gli Enti Pubblici IVO BLANDINA; per le Istituzioni della Ricerca GIACOMO DUGO (n.q. di Direttore tecnico scientifico di Scienze4Life); per le Imprese altre DOMENICO SAMMATARO e per i Consorzi di tutela e valorizzazione TINDARO GERMANELLI.

Congiuntamente, il Consiglio Direttivo, appena eletto, si è riunito per nominare il Direttore Generale individuato nella persona del dott. Salvatore Giarratana ed il COMITATO TECNICO SCIENTIFICO composto dal dott. Eristo Tripoli, dal dott. Antonio Giuseppe Ortoleva, dal prof. Giacomo Dugo, dalla prof.ssa Maria Antonietta Germanà, Antonino Ferro ed il dott. Pietro Miraglia.Nominata Presidente del CTS la Dott.ssa Giusi Maniaci.