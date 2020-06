Dalla Diocesi di Patti all’Oasi “Maria Santissima” di Troina

Sabato mattina Padre Carlo Musarra, assieme ad alcuni volontari, si è recato all’Oasi “Maria Santissima” di Troina per consegnare quanto raccolto in alcune comunità parrocchiali della diocesi di Patti – biancheria intima, lenzuola, tovaglie, magliette, ed anche una somma in denaro. E’ stata davvero una bella gara di solidarietà, a conferma che “c’è più gioia nel dare che nel ricevere”.

Anche l’Oasi, fondata dal compianto don Luigi Ferlauto, ha dovuto “pagare” le conseguenze del covid-19 e per questo ha lanciato l’appello “Rinnoviamo il corredo”, affinchè si potesse far fronte all’emergenza e, soprattutto, colmare i “vuoti” procurati dalla pandemia. Da sempre, infatti, l’Oasi ha provveduto a sopperire ai bisogni dei ricoverati lungodegenti e che non hanno un supporto familiare con una riserva di biancheria che, proprio a seguito della pandemia, è stato necessario usare per il logoramento di quella abitualmente usata. L’appello dell’Oasi è stato accolto pure nella diocesi di Patti, grazie principalmente all’iniziativa di don Carlo Musarra, parroco di Piraino, che ha subito creato un “circuito” virtuoso che ha coinvolto parecchie persone, pronte ad offrire il proprio contributo a favore della struttura di Troina.