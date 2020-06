Capo d’Orlando, da oggi si pagano le strisce blu anche sul lungomare e fino alle 23

Da oggi, lunedì 15 giugno, scatta l’orario estivo per i parcheggi a pagamento su tutto il territorio di Capo d’Orlando.

Si pagherà 1 euro l’ora (frazionabile) dalle 8,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 23, compresi i giorni festivi.

Sempre da oggi siìono ripristinati i parcheggi a pagamento su tutta la zona litoranea: si pagherà per parcheggiare sulle strisce blu del lungomare Ligabue, sulla Via Andrea Doria, su tutta la Strada Provinciale 147, che collega il centro paladino alla frazione San Gregorio e fino a Villa Bagnoli.

Il nuovo orario e il pagamento sulle strisce blu del lungomare rimarranno in vigore fino al 15 settembre.