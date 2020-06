Tragedia in Sicilia, 28enne muore dopo essere stato punto da un’ape. Era in coma da 2 giorni

E’ morto dopo 48 ore trascorse in coma all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta Lorenzo Di Grigoli, il 28enne di Cammarata, in provincia di Agrigento, vittima di un grave choc anafilattico, dopo essere stato punto da un’ape mentre era in auto con la fidanzata. Le sue condizioni erano apparse gravissime fin da subito. Questa mattina il decesso.

La vittima si trovava in auto con la fidanzata quando improvvisamente, attraverso il finestrino, è entrata un’ape. Dopo essere stato punto, il 28enne ha avvertito subito un forte dolore accompagnato da problemi respiratori. La compagna l’ha quindi accompagnato alla guardia medica dove il medico in servizio ha contattato il 118, che ha inviato sul posto un elicottero da Caltanissetta. Il giovane, che era in arresto cardiorespiratorio, è stato ventilato, massaggiato, intubato e trasportato all’ospedale Sant’Elia in condizioni gravissime. Dopo meno di 48 ore il ragazzo ha smesso di respirare nonostante l’assistenza del ventilatori polmonare.