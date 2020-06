Incidente sulla A-18, Auto si ribalta e termina sulla corsia opposta: cinque feriti

Questa mattina, domenica 14 giugno 2020, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Letojanni, assieme alla squadra proveniente dal Distaccamento di Riposto (CT), sono intervenuti intorno alle ore 11, per un incidente nel tratto autostradale, tra Giardini Naxos (ME) e Fiumefreddo (ME), che ha coinvolto cinque ragazzi, fortunatamente lievemente feriti, vista la dinamica dell’accaduto.

Sembra che gli occupanti, viaggiando in direzione da Catania verso Messina, non si siano accorti, nell’immediatezza, di un restringimento della corsia che di fatto rallentava l’andatura dei mezzi in transito; di conseguenza, non potendo più gestire la frenata, non hanno potuto evitare l’impatto con l’ultima vettura della fila creata, provocando il ribaltamento della loro stessa auto, andando a invadere la corsia opposta dell’autostrada.

I cinque ragazzi hanno ricevuto gli immediati soccorsi dagli operatori VF, arrivati dai due Distaccamenti con due APS (Autopompa Serbatoio) e Pick-up con modulo, e dal personale medico giunto a bordo di cinque ambulanze. Sul posto vi erano anche la presenza di tre pattuglie della Polizia Stradale e la squadra operativa dell’azienda autostradale, per gestire la viabilità e ripristinare la rete.