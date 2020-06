Oliveri – Innalzata la bandiera dei Diritti Umani sulla via principale

Un bel gesto di unità ed eguaglianza arriva dal comune di Oliveri. Sulla via principale del paese è stata infatti innalzata la bandiera dei Diritti. A tal proposito il sindaco Iarrera: “Proponiamo un paese dove ogni cittadino abbia il diritto di espressione, di critica, di fede religiosa e di orientamento sessuale.

Lavoriamo assieme per costruire un paese in cui nessuno si senta emarginato, oppresso o intimidito. Oliveri è un paese in cui ognuno può sentirsi libero di essere ciò che è. Grazie all’Associazione Cirano per l’iniziativa proposta.

Grazie al movimento LGBT per ricordarci che “un diritto non è ciò che ti viene dato da qualcuno, ma ciò che nessuno può toglierti.” Grazie alla Leggio Impianti per avere portato in alto i colori della libertà. L’amore, è ciò che conta”, conclude Iarrera.