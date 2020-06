Messina – Il covid-19 arretra in maniera costante, altre tre guarigioni in provincia

Il Covid-19 arretra in maniera costante in tutto il territorio siciliano. Nella provincia di Messina arrivano altre tre guarigioni di altrettanti pazienti che sono stati dimessi dalle strutture ospedaliere in cui si trovavano ricoverati. Due donne, rispettivamente di 95 anni e 71 anni sono state dichiarate guarite all’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto. Al Policlinico Universitario è stata dimessa una donna di 70 anni. L’ultimo bollettino della Regione Siciliana, emesso nella giornata di ieri, riferisce che nessun nuovo caso è stato registrato nelle ultime 48 ore.

Per quanto riguarda gli attuali ricoverati, quattro persone si trovano al Policlinico, tre al Papardo e sei al Cutroni Zodda. Gli attuali positivi in provincia di Messina sono adesso 119. I guariti totali 387. In tutta la Sicilia risultano invece ancora contagiate 841 persone, undici in più i guariti che sono adesso 2335 e 279 il numero dei decessi. Ricoverati 37 pazienti, nove in meno rispetto al bollettino di mercoledì scorso. Tre le persone in terapia intensiva. Sono 804 le persone in isolamento domiciliare, 3 in meno.