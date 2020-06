Patti: “Assegnate un premio simbolico a Silvestro Nasisi!”

I consiglieri comunali di Patti Mariella Gregorio Nardo, Federico Impalà, Natalia Cimino e Filippo Tripoli hanno chiesto al sindaco Mauro Aquino di assegnare un premio simbolico a Silvestro Nasisi.

I consiglieri hanno fatto proprio il messaggio lanciato dal Presidente della Repubblica, che ha voluto premiare quanti in questi tre mesi di pandemia, si sono distinti, anche con semplici gesti di quotidianità, mettendosi al servizio del prossimo, nella speranza che il proprio contributo potesse risultare utile e concreto. Proprio per queste ragioni hanno voluto raccogliere l’appello di quanti, da più parti, chiedevano di dare un simbolico riconoscimento a colui che, in quei mesi terribili, con un atto di ingegno, ha voluto tenere unita un’intera comunità, portando il tricolore e l’Inno di Mameli, da una via all’altra, da una contrada all’altra della Città.

“A questo proposito ci piace richiamare un post del 3 maggio scorso pubblicato sui social, una data che per tutti ha rappresentato l’inizio di una fase nuova. “A Silvestro Nasisi, Paladino di conforto per i bambini, anziani ed ultimi, che in questi mesi di silenzio forzato ha donato attimi di serenità a tutta la Comunità Pattese e non solo. Domani, Silvestro, rappresenterai l’unico ricordo gradevole, che rimarrà incastonato, tra i mille giorni bui, innaturali, da dimenticare. Questo pomeriggio sarà l’ultimo giro della smart grigia, che ha trasmesso genuina felicità nelle nostre case, sotto i nostri balconi“.

E’ con il pensiero dell’amico di tutti, Ciccio Saporito, che i quattro consiglieri, nella convinzione di esprimere la volontà di molti, hanno voluto proporre di premiare simbolicamente “il gesto carico di altruismo, di un figlio di questa nostra comunità, come simbolo di autentica solidarietà, quindi di riconoscere attraverso i rappresentanti Istituzionali della Città di Patti un simbolico riconoscimento al nostro concittadino Silvestro Nasisi.”

Nella foto a sinistra Silvestro Nasisi con Ciccio Saporito.