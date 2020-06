Gli operai della Loveral s.r.l. che gestisce la raccolta rifiuti nel Comune di Capo d’Orlando parteciperanno ad una assemblea sindacale convocata per domani mattina, sabato 13 giugno, dalle ore 6 alle 9.

Per questo motivo, il servizio di raccolta rifiuti non verrà svolto e l’Amministrazione Comunale invita i cittadini a non depositare l’indifferenziata.