Brolo – Infondate le notizie sulla scarsa balneabilità

L’assessore Ricciardello, verbali alle mani, “affonda” la notizia sui paventati scarichi fognari in acqua, mentre da stamani si “pettina” la spiaggia”. Oggi i sopralluoghi degli uomini della Capitaneria di Porto.

In un video la denuncia dell’ex vicesindaco Gaetano Scaffidi

A smentire quanto denunciato da Gaetano Scaffidi è lo stesso assessore al turismo Nuccio Ricciardello. “una notizia totalmente infondata, che nuoce, nella sua sventatezza inopportuna, lanciata sui media senza alcun riscontro all’immagine del paese”.

“Questa mattina, mentre facevo un giro in bici sul lungomare – scriveva il consigliere d’opposizione, allegando un video – ho sentito un fortissimo odore di fognatura”. In un video documentava il tutto, avvisando e denunciando “trattandosi di tutela della salute pubblica, le autorità competenti”.

Un fatto esposto gravissimo.

Sul posto immediatamente insieme all’assessore al turismo gli uomini della polizia municipale, quelli della capitaneria di Porto di Capo d’Orlando, che erano già a Brolo per un sopralluogo atto a dar il disco verde per l’installazione del lido per i disabili, e poi anche i carabinieri.

Dal verbale redatto alle 8,45 dagli agenti ella polizia urbana però giunge l’immediata smentita, senza dover attendere altri esiti di indagini batteriologici gli agenti scrivono “l’acqua che sgorgava non era derivata da scarichi fognari ma un ritorno dovuto al pompaggio di acqua di mare in un pozzetto della costruenda condotta”.

Per i Vigili “le pareti della vasca non presentavano tracce di infiltrazioni o perdite di liquami fognari e l’acqua che arrivava allo scarico a pochi metri dalla battigia era acqua pulita senza alcun odore sgradevole di fognatura”, anche se presentava accumuli fangosi dovuti all’azione di pulitura del pozzetto. Insomma un mix tra,acqua di mare e acqua di falda.

Una situazione accertata anche dagli uomini della capitaneria.

Lo sfogo di Nuccio Ricciardello è duro e amareggiato.

“Parlo da brolese, prima che da assessore – dice – Prima di accusare si dovrebbero aver le certezze. Prima di denunciare, anche con la buonafede di espletare un proprio diritto e dovere, se questa c’è, si dovrebbe aspettare un riscontro competente e solo poi andar a inondare il web ed i media con una notizia falsa, infondata, inesistente, nociva, dannosa, che lede l’immagine turistica e sociale di Brolo, di noi tutti”. E aggiunge: “mi piacerebbe che Gaetano Scaffidi scrivesse che la sua denuncia è totalmente falsa e infondata sulla sua pagina social, e che questa venisse condivisa da chi ha messo il mi piace su quel video, anche infarcendo il social con commenti e apprezzamenti pesanti e poco edificanti nei confronti di questa amministrazione. Forse chiedo troppo, ma sarebbe una bell’azione di onestà morale e intellettuale”.

Poi Ricciardello, torna a quanto sta seguendo.

Mi piace dar corpo alle notizie con i fatti concreti. Oggi, avuto i pareri da parte delle autorità competenti, abbiamo dato il via alla “pettinatura” e grigliatura dell’arenile.

Sarà ripulito, sistemato e tirato a lucido, e già nelle prossime ore agibile in molti dei suoi tratti.

Abbiamo ripristinato una scaletta d’accesso, le docce e stiamo installando la segnaletica per la sicurezza dei bagnanti.

Poi continua “oggi la Capitaneria ha dato disco verde per poter sistemare il lido dei disabili ed anche per la sistemazione della spiaggia dei cani. Questo lo considero, in forza del divieto regionale che limita l’accesso alla spiaggi dei “quattrozampe” un segno di grande impegno sociale, di rispetto per tutti. Anche così si fa turismo”, e conclude ” ormai è in dirittura di arrivo anche la sistemazione dell’area di sgambamento per i cani, e per questo già ora dico grazie a chi sta mettendo in atto disponibilità, attenzione e voglia di fare per questa attività”.

Massimo Scaffidi