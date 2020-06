La Regione ha disposto finanziamenti nel messinese per immobili destinati alla cultura

La Regione finanzierà anche in provincia di Messina interventi su immobili destinati alla cultura; tra questi, nell’area tirrenica, ci sono il museo civico di Castroreale, l’auditorium di Gioiosa Marea, le fontane storiche comunali di Santa Lucia del Mela, le ville “Martino” e “Castello” di Rometta ed altri siti di Oliveri e Raccuja. Il budget totale è di oltre 3.800.000 euro per 43 interventi in tutta la Sicilia.

Tra i progetti approvati c’è il restauro del prospetto del museo civico di via Guglielmo Siracusa di Castroreale e anche la sistemazione dei servizi al primo piano nel museo. L’importo complessivo dell’intervento è di circa 50 mila euro. Buone notizie anche per i lavori di completamento dei locali dell’auditorium di Gioiosa Marea, opere murarie ed impianti, camerini, servizi igienici e di scena, già aggiudicati per oltre 48 mila euro.

Da segnalare altri interventi in provincia. A Rometta quelli per la fruibilità nella villa comunale “Martina” per oltre venti mila euro e la riqualificazione della villa comunale “Castello” per quindici mila euro. Oltre cinquantasei mila euro saranno necessarie per il restauro e il recupero conservativo delle fontane storiche comunali di Santa Lucia del Mela. Sono stati previsti incentivi per il miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione di Raccuja per oltre trentatré mila euro, mentre circa 30 mila euro serviranno per valorizzare il patrimonio culturale di Oliveri.

Nell’area jonica sono stati approvati quattro interventi: l’integrazione dei percorsi turistici per i ruderi del castello del borgo medievale e delle bellezze del fiume Alcantara di Francavilla di Sicilia per oltre ottantadue mila euro, il riposizionamento del patrimonio culturale di Motta Camastra per oltre diciotto mila euro, la riqualificazione di un’area in contrada Santa Maria Maddalena di Gallodoro per circa 30 mila euro ed infine il riposizionamento competitivo della destinazione turistica di Graniti per oltre trentadue mila euro.