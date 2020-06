Porto Palo di Capo Passero: trovato quinto nido di tartaruga “caretta caretta” in Sicilia

E’ stato scoperto il quinto nido di tartaruga marina della stagione riproduttiva della Caretta caretta in Sicilia, questa volta in provincia di Siracusa. Il gestore del lido Cabana&Nabanadi di Isola delle Correnti nel Comune di Portopalo di Capo Passero, Pino Barbagallo, si è accorto questa mattina presto delle inconfondibili tracce lasciate da “mamma tartaruga” sull’arenile e ha contattato la biologa e volontaria WWF Oleana Prato, responsabile del Progetto Life Euroturtles per la Sicilia.

La biologa marina ha verificato la presenza delle uova in fondo alla buca di scavo e poi ha messo in sicurezza l’area, per evitare calpestio e presenze troppo ravvicinate di uomini e animali selvatici come le volpi o cani randagi che possono costituire un serio rischio per la conservazione delle uova.

La scoperta conferma l’importanza della collaborazione con i gestori degli stabilimenti balneari, grazie ai quali molti nidi vengono individuati, messi in sicurezza e sorvegliati dai volontari. Continua comunque anche l’attività di monitoraggio delle spiagge che il WWF svolge, anche quest’anno, grazie ai volontari coinvolti nel progetto Tartarughe marine del WWF Italia in Sicilia. Questo di Isola delle Correnti è il secondo nido in provincia di Siracusa, gli altri tre sono stati deposti in provincia di Ragusa.