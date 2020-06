Naso, ritrovata bomba della seconda guerra mondiale. Si attendono gli artificieri – Video

E’ stato trovato in un terreno tra località Maina e Brucoli, sulla SS116, tra Capo d’Orlando e Naso, un ordigno inesploso, risalente alla seconda guerra mondiale.

A fare la scoperta, nella mattinata di lunedì, il proprietario del fondo, Franco Spagnolo, mentre era intento a raccogliere ciliegie.

Subito allertati i Carabinieri di Naso, guidati dal comandante Francesco Molinaro, che sono intervenuti per delimitare l’area intorno all’ordigno, per renderla inaccessibile al pubblico e presidiando costantemente la zona.

Domani mattina interverrà una squadra di artificieri, che provvederà a far brillare il residuato bellico.