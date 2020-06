Patti: “Annullate le elezioni e convocate un nuovo congresso del Pd!”

Siamo stati esclusi dalle operazioni di voto per il rinnovo delle cariche sociali del Pd di Patti. Questa la denuncia di Eleonora Maffei.

Ha avuto degli strascichi il congresso sezionale del Pd di Patti che il 30 maggio scorso ha eletto il nuovo coordinamento. Uno degli esponenti del partito locale, Eleonora Maffei, iscritta al circolo pattese, ha inviato una nota al coordinamento provinciale e a quello regionale, nella quale esprime il proprio disappunto perché “non tutti gli aventi diritto sono stati messi nelle condizioni di partecipare, atteso il mancato invio delle credenziali utili ad accedere alla piattaforma zoom”.

“Abbiamo sempre lavorato – sottolinea – nell’interesse del partito e della città per cui, a nostro avviso, tale nostra esclusione è un atto davvero grave e ingiustificabile”. Eleonora Maffei evidenzia che tale “invito” non è arrivato nemmeno al consigliere comunale di Patti Filippo Tripoli e ad altri professionisti che fanno parte del Pd. Di conseguenza, denuncia l’esclusione dalle operazioni di voto per il rinnovo delle cariche sociali perché, di fatto, “è stato impedito di prendervi parte e di proporre eventuali candidature”.

Eleonora Maffei evidenzia che tanti tesserati non sono contenti di quanto accaduto e, pertanto, chiede che “venga disposto, dagli organismi provinciali e regionali, l’annullamento delle operazioni congressuali e la convocazione di un nuovo congresso, avendo cura di consentire a tutti gli aventi diritto di partecipare”. Adesso si resta in attesa della decisione dei massimi organismi, se, cioè, sarà considerata regolare l’elezione del coordinamento del Pd di Patti o se si dovrà azzerare tutto e procedere a nuove elezioni.