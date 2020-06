Giovedì riunione del comitato ordine e sicurezza sulla movida in Provincia di Messina

Giovedì 11 giugno, alle ore 11:00, il Prefetto di Messina, Dott.ssa Maria Carmela Librizzi, presiederà una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si svolgerà in videoconferenza, per affrontare le problematiche connesse alla “movida” nel periodo estivo e la conseguente pianificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio nel rispetto delle disposizioni del contenimento del contagio da COVID-19.

Alla riunione parteciperanno, oltre ai vertici delle Forze dell’Ordine, anche i Comandanti delle Capitanerie di Porto di Messina e Milazzo, i Sindaci, unitamente ai Comandanti delle Polizie Locali, dei Comuni di Messina, Barcellona P.G., Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Letojanni, Milazzo, Patti, Sant’Agata Militello e Taormina e il Comandante della Polizia Metropolitana.