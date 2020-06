Ennesimo femminicidio in Sicilia: 82enne uccide la sua giovane convivente a Lentini

E’ stato fermato con l’accusa di omicidio Antonino Zocco, 82enne pensionato, che questa mattina intorno alle 11, ha ucciso con due colpi di pistola al torace Giuseppina Ponte, 39 anni.

I due vivevano da un po’ di tempo insieme nell’abitazione di lui in via Sicilia a Lentini, in provincia di Siracusa.

Da una prima ricostruzione dei carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Marco Dragonetti, dovrebbe trattarsi di una lite culminata poi nella reazione dell’anziano che ha preso la pistola e fatto fuoco ferendola mortalmente.