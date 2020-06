Esami un po’ particolari per gli alunni di terza media. A causa dell’emergenza coronavirus, i ragazzi sono stati “costretti” a svolgere gli esami in via telematica. Un passo importante affrontato in modo diverso rispetto al solito, ma sempre con la consapevolezza di avere un brillante futuro davanti.

Il Dirigente Scolastico dell’I.C. n.2 di Capo d’Orlando, Rita Troiani, traccia un bilancio di questi primi esami a distanza.