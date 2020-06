Enorme spavento, intorno all’una della notte scorsa, per i residenti di un condominio di via Gen. Domenico Maneri, nei pressi di Piazza Bontempo, in pieno centro a Capo d’Orlando.

Rientrando a casa, uno dei condomini ha scoperto che un serpente si era introdotto nell’atrio del palazzo.

Allertati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sant’Agata Militello, che sono intervenuti immediatamente, recuperando il rettile.