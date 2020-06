Tornerà questa sera il Consiglio Comunale a Capo d’Orlando. Sono 12 i punti all’ordine del giorno, tra cui le proposte per sostenere le attività commerciali e produttive in crisi per l’emergenza coronavirus e la surroga del Consigliere Comunale dimissionario Fabio Colombo, nominato assessore.

Al suo posto in Consiglio Comunale, dopo la rinuncia di Francesco Origlio, entrerà la giovane Anna Rachele Capolingua, appartenente alla Lista Orlandina