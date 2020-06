Calcio – Ufficiale: il Palermo torna in Serie C

Era nell’aria da tempo, adesso è ufficiale: il Palermo torna in Serie C. La decisione del Consiglio Federale della Figc, che ha ratificato la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di promuovere in Lega Pro le prime di ogni girone del campionato dilettantistico.

Così, per la società rosanero è arrivata ufficialmente la promozione con un salto di categoria fondamentale per il futuro del club. Il Palermo torna tra i professionisti dopo il fallimento di dodici mesi fa. Insieme ai rosanero, promosse anche Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris e Bitonto.