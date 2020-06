Brolo – La villa comunale si “trasforma”

L’amministrazione comunale brolese ha proceduto all’affidamento della fornitura relativa alla fornitura e collocazione del prato, con erbetta naturale all’interno ella villa comunale di via Dante. Fine da perseguire dice Nuccio Ricciardello, che sta seguendo passo dopo passo i lavori, non è solo quello del migliorare il decoro urbano e la sicurezza dei più piccoli che frequentano la villa, ma anche quello di rendere il luogo un’area polivalente, funzionale, accogliente, transgenerazionale.

“Un obiettivo – dice l’assessore – al quale tengo personalmente, che rappresenta anche un cambio di abitudini e consuetudini per più generazioni e che renderà la villa comunale, ubicata proprio al centro del paese uno spazio sociale, ricreativo e culturale”.

La villa già nelle settimane passate era stata oggetto di attenzioni, con i lavori di recupero e ripristino della vasca, “attiveremo nuovamente la cascattella – dice Nuccio Ricciardello – interverremo su altri spazi e sui giochi, ma anche provvederemo a definire uno spazio per i più grandi , delle panchini artistico-letterarie”. A tal proposito, Maria Vittoria Cipriano, l’assessore alla cultura evidenzia ” le panchine letterarie saranno uno stimolo per i “più grandi” a stazionare nella villa, a leggere, confrontarsi, dialogare, per rendere i luogo più bello interesseremo tramite il professor Mauro cappotto, che ci ha già dato la sua disponibilità, i ragazzi broesi che frequentano il liceo artistico proiettandoci già in una programmazione, con le associazioni locali, di attività culturali e letterarie”.

Nuccio Ricciardello a sua volta aggiunge ancora. “Troveremo idee e fondi per acquistare anche i pali domotici, rendendo la villa luogo “social” e non solo”.

Il progetto di vivibilità del paese rimane un punto cardine della sua azione politica.

A tal proposito si può annovera la nuova ordinanza che prevede il divieto d’accesso ai cani, nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree per i bambini.

Così per la villa comunale di via Dante – che attualmente rimane comunque chiusa per i lavori in corso e per questo blocco l’assessre si scusa con l’utenza – e le ville di via Leonardo Sciascia, via Quasimodo, via Verdi, via Principi Lancia di Brolo, via D’Annuznio e quella in contrada lacco, recentemente riqualificata, è stato interdetto l’accesso ai cani.

L’ultima nota l’assessore al decoro urbano brolese la dedicata , una risposta indiretta alle polemiche sulla pulizia della spiaggia. “Non è una risposta al consigliere comunale d’opposizione ma ai cittadini, mercoledì si avvieranno i lavori programmati del’arenile (domani è ancora prevista mareggiata) e oggi segnala, soddisfatto, lo sfalciamento che si sta effettuando nel tratto viario che da via Trieste conduce all’area commerciale del la Filanda, sulla Statale. Un tratto percorso a piedi da molti cittadini giornalmente. Un atto necessario e dovuto per il quale ringrazio la Caruter per la disponibilità dimostrata dopo la mia segnalazione”.

In questi giorni, a Brolo, è stata anche affidata la manutenzione del servizio annuale di manutenzione del verde pubblico.

Massimo Scaffidi