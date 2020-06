Capo d’Orlando – Infisso pericolante, intervento dei vigili del fuoco

Il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sant’Agata Militello sta intervenendo, sulla via Piave di Capo d’Orlando, angolo via Cristoforo Colombo, per mettere in sicurezza un infisso pericolante.

Pare che una lastra di marmo si sia staccata dalla sua sede naturale.

La squadra è in attesa dell’arrivo di una autoscala da Messina, con la quale sarà possibile raggiungere l’infisso, al secondo piano, e metterlo in sicurezza.

È stata la stessa proprietaria di casa ad allertare i Vigili del Fuoco, immediatamente intervenuti sul posto insieme alla Polizia Municipale, che ha transennato l’area e deviato il traffico.