Capo d’Orlando è paese Covid-Free, lo annuncia il sindaco Ingrillì

Capo d’orlando è ufficialmente Covid-Free, cioè senza casi di positività riscontrati nella cittadina. Ad annunciarlo il sindaco Franco Ingrillì, dopo che anche il secondo tampone di verifica effettuato sull’ultima persona ufficialmente affetta dal nuovo coronavirus, ha dato esito negativo.

Ulteriori 16 tamponi eseguiti su persone rientrate da fuori regione prima del 3 giugno hanno dato esito negativo, mentre altri 10 rimangono ancora in isolamento domiciliare.

“Come sapete, coloro che tornano – dichiara Ingrillì – in Sicilia dopo il 3 giugno non hanno l’obbligo della quarantena e del tampone.

A tutti, però, è necessario ricordare l’importanza di osservare le regole principali, come il distanziamento interpersonale e l’uso della mascherina: solo così la Fase tre sarà quella del ritorno alla normalità.”