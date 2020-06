Valdina, gara per il consolidamento nella frazione Tracoccia

Una procedura negoziata per il consolidamento del versante ovest della frazione Tracoccia di Valdina. L’ha indetta la Struttura contro il dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e diretta da Maurizio Croce, per bruciare i tempi e risolvere così, in poco tempo e in modo efficace, una vicenda annosa che non poche preoccupazioni e disagi ha creato ai residenti.

Si compie così il primo passo per restituire piena e sicura fruibilità a un’area che una serie di frane e di alluvioni hanno seriamente compromesso sul fronte della stabilità, con rischi per l’incolumità pubblica. Una situazione che, di fatto, oltre a rendere impraticabile la circonvallazione che collegava con la strada provinciale 58 – costringendo l’intenso traffico veicolare a transitare per le vie dell’abitato – ha prodotto danni alle reti di sottoservizi, alle infrastrutture esistenti e a qualche edificio situato a ridosso del tracciato.