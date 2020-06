Santo Stefano di Camastra – 200 litri di igienizzante donati dall’Università di Catania

Il Comune di Santo Stefano di Camastra oggi ha ricevuto, gratuitamente, 200 litri di soluzione igienizzante donati dai Dipartimenti di Scienze Chimiche e Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Catania.

La soluzione igienizzante verrà messa a disposizione di attività commerciali, vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile, uffici comunali ed operatori della ditta Traina.

Il Consigliere della Consulta dei Nebrodi Vincenzo Consentino, il Sindaco stefanese Francesco Re e tutta l’Amministrazione Comunale ringraziano l’Ateneo Catanese nelle persone dei professori Roberto Purrello e Rosario Pignatello e dei tecnici di laboratorio.

“Siamo grati al consigliere comunale di Gravina di Catania Francesco Ferlito – dichiara Consentino -, e rivolgiamo un particolare ringraziamento a Calogero Leanza del Comune di Cesarò. Un particolare ringraziamento va anche alla Protezione Civile regionale – continua –, per aver fornito l’alcool che ha consentito ai laboratori catanesi di produrre l’igienizzante secondo le linee guida dell’OMS. Ancora una volta diciamo grazie ai volontari dei Vigili del fuoco del distaccamento di Santo Stefano di Camastra per aver ritirato il materiale per conto della Consulta dei Nebrodi e del Comune”.