Pioggia e temporali – Fino a domani la Sicilia nella morsa del maltempo – VIDEO

Per la giornata di oggi la Protezione Civile ieri ha diramato un’allerta meteo di livello giallo per il rischio meteo-idrogeologico per la quasi totalità della Sicilia.

La causa dell’instabilità è una perturbazione atlantica – alimentata da flussi freddi provenienti dalla Groenlandia – che sta determinando una fase perturbata su gran parte delle regioni italiane, ma anche un brusco calo della temperatura.

Già dalla notte appena trascorsa i fenomeni sono stati accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Insomma, un’interruzione in piena regola dell’estate, che dal punto di vista meteorologico sembrava già iniziata.

Mentre nel resto della Sicilia le prime schiarite si attendono già dal primo pomeriggio di sabato 6 giugno, nel messinese rovesci o temporali potrebbero continuare fino a domani sera, quando finalmente dovrebbero registrarsi miglioramenti, in vista di una prima domenica di giugno all’insegna del bel tempo e di temperature nuovamente estive.