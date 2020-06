Patti: per il movimento “Siciliani Liberi” qui si è “figli di un dio minore!”

Che degrado nella frazione di Locanda di Patti. Lo ha denunciato il movimento “Siciliani Liberi Patti”, lasciando alla libera interpretazione un report fotografico per far comprendere l’incuria e l’abbandono del territorio comunale.

“Il nostro movimento, ha scritto il responsabile del movimento Enzo Natoli, vuole occuparsi settimanalmente delle problematiche grandi e piccole che creano disagio, soprattutto in zone come le nostre Frazioni, che vengono abbandonate a se stesse da anni, per venire riscoperte e ricoperte di attenzioni solo in prossimità delle elezioni, nel momento della ricerca del consenso.”

Il “tour” è iniziato da Locanda/Tindari, dove una ventina di bambini sono costretti a giocare in spazi non adeguati, vista la totale mancanza di parchi o luoghi adatti a loro destinati.

“Ogni giorno, i nostri bambini usano una parte del parcheggio per i loro giochi, uno spazio sporco e pericoloso come si evince da un nostro report fotografico che alleghiamo, per chi gentilmente, ne voglia fare un buon uso. Con questa nostra lettera denunciamo il degrado in cui versa questa porzione importante del nostro comune, avendo da sempre, un occhio di riguardo verso i bambini, gli anziani, gli ultimi, gli indifesi ,verso tutti quelli che non hanno voce.”

A nome del movimento “Siciliani Liberi Patti” e di tante famiglie, è stato chiesto l’intervento delle autorità preposte per mettere in sicurezza la zona, sollecitando nel contempo l’amministrazione Aquino, a predisporre tutti gli atti che servono, per la costruzione di uno spazio adeguato per i giochi dei bambini.