Militello Rosmarino – Vasto incendio nella notte domato dai Vigili del Fuoco

Ieri sera a Militello Rosmarino nella zona del Castello e precisamente a Santa Nicola, si è verificato un vasto incendio che ha lambito le vicine abitazioni, causando grande apprensione tra i residenti.

La collaborazione della gente e il tempestivo intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di S. Agata Militello, coordinate dal caposquadra Andolina, ha scongiurato il peggio. L’intervento si è protratto sino a tarda notte, complice il vento di scirocco che ha fatto intervenire più volte la squadra ivi presente.

“Vi assicuro che non è stato per niente facile venire a capo della situazione, – dice il sindaco Riotta – complici tanti fattori: il luogo di accesso dei mezzi di soccorso molto angusto, lo scirocco, la particolare orografica del terreno e non ultimo il buio.

Un grazie di cuore, mio e dei concittadini va proprio ai Vigili del Fuoco intervenuti, ai Vigili Urbani che, allertati sono stati solerti nel loro operato, a Nino Ambrogio che con l’attivazione dell’acquedotto ha permesso il rifornimento dell’acqua al piccolo mezzo che è riuscito ad arrivare sino alla casa del Sig. Biagio Cardillo il quale, è stato disponibile con i soccorritori, fornendo loro assistenza.”