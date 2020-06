Maltempo – Il forte vento fa volare tenda triage Covid all’ospedale di Palermo

Il forte vento di scirocco nella notte ha fatto volare via la tenda allestita per il triage Covid all’ospedale Cervello di Palermo. È la terza volta che la tenda vola via nel corso dell’emergenza. Anche questa volta gli operai hanno dovuto recuperare la tenda e rimontarla.

Il maltempo nella notte e anche nel corso della mattinata ha provocato nel capoluogo diversi danni. Strade allagare e alberi caduti su strada.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico, valido fino alle 24 e il livello di allerta è di colore giallo. Proprio per i venti di burrasca, il capo area del verde del Comune di Palermo ha predisposto per la giornata di oggi la chiusura precauzionale dei giardini e delle ville comunali.