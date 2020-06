Capo d’Orlando, dall’8 giugno le domande per richiedere le aree delle tombe

Da lunedì 8 giugno, è possibile presentare richiesta al comune di Capo d’Orlando per ottenere l’assegnazione di aree cimiteriali per la costruzione di tombe a terra singole, singole contigue, affiancate, doppie e cappelle gentilizie a otto posti.

Due aree contraddistinte con i numeri 26 – 65 reparto “A” – tomba a terra singola per circa 1900 euro. Altre quattro aree 29/30 – 31/32 reparto “C” per tombe singole contigue da servire per la sepoltura di 2 unità per circa 3800 euro e tombe affiancate, da servire per la sepoltura di 2 unità per oltre 4.600 euro. Poi cinque aree ubicate nel reparto “B” e contraddistinte con i numeri: 83 – 93 ( 3^ fila) – 4 – 14 – 24 ( 4^ fila) per tombe a terra doppie da servire per la sepoltura di 4 unità per oltre 5300 euro. Infine due aree ubicate nel reparto “F” e contraddistinte con i numeri 39 – 6 per cappelle gentilizie ad 8 posti per oltre 9.500 euro.

Le domande potranno essere presentate dall’8 giugno fino al 6 novembre 2020 e l’assegnazione delle aree verrà effettuata tenendo conto del numero delle istanze acquisite nei due trimestri, dall’8 giugno al 4 settembre e dal 7 settembre al 6 novembre 2020. L’apposito modulo di domanda potrà essere ritirato presso l’Ufficio Servizio Concessioni Cimiteriali o all’Urp, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13 o scaricato dal sito internet www.comune.capodorlando.me.it.

Le informazioni possono essere richieste anche telefonicamente al numero 0941/915224 presso il responsabile dell’area geometra Alfredo Gugliotta, oppure al 0941/915262 presso l’ufficio servizi cimiteriali.