Brolo – Assegnate le risorse per il trasporto scolastico extraurbano

La giunta ha adottato, su proposta dell’assessore Maria Vittoria Cipriano, l’atto deliberativo per l’erogazione del contributo al trasporto scolastico extraurbano per gli studenti degli istituti superiori fuori dal Comune per l’anno scolastico 2019/2020, nel periodo di gennaio/febbraio 2020.

La Regione Sicilia garantisce attraverso i Comuni, il trasporto gratuito agli alunni della Scuola dell’obbligo e delle Scuole Secondarie di 2° grado residenti nel Comune o frazione diversa dallo stesso Comune che si recano presso altro Comune per frequentare Scuole Pubbliche Statali o Paritarie, qualora non esista nel Comune di residenza o frazione dello stesso la corrispondente Scuola Pubblica.

Da questa premessa il Comune di Brolo ha diramato un avviso pubblico per la presentazione delle istanze finalizzate a fruire di detto servizio e le domande per I’ammissione al beneficio sono state 186.

A questo dato ammontano gli alunni che frequentano le diverse Scuole Pubbliche Statati o Paritarie Secondarie non presenti nel comune di Brolo. Considerato che tale contributo viene assicurato sulla base delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica e che per poter garantire il contributo per il Servizio Trasporto Scolastico Extraurbano fino a Gennaio-Febbraio 2020 occorrono presumibilmente 17.000 euro, oggi la Giunta ha assegnato, agli uffici competenti, detta somma.

Sarà ora il Responsabile dell’Area Amministrativa a curare gli adempimenti successivi. L’atto di impegno delle somme è stato reso immediatamente eseguibile.

Massimo Scaffidi