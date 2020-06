Sequestro discarica, Palazzo Longano ha scritto alla Regione

Nelle prime ore della mattinata di oggi si è diffusa la notizia del sequestro della discarica di contrada Grotte San Giorgio a Lentini, di proprietà della società “Sicula Trasporti srl”; in questo sito Palazzo Longano conferisce i rifiuti solidi urbani.

Così apre una nota dell’amministrazione comunale di Barcellona. La vicenda giudiziaria, interferendo con il ciclo di smaltimento dei rifiuti, potrà causare notevoli ritardi e disservizi nella gestione del servizio. E’ palese, infatti, che in ragione del sequestro almeno nell’immediato non si potrà conferire nel sito di Lentini. Proprio in conseguenza dello scenario che si presenta e che potrebbe peggiorare da qui a qualche giorno, l’amministrazione ha scritto agli organi di governo per sollecitarne l’attenzione nei confronti di una vicenda che desta particolare preoccupazione per le ricadute che potrebbe generare sull’igiene urbana di Barcellona, come anche negli altri comuni che conferiscono nella discarica di Lentini.