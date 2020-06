S. Agata Militello – Calogero Indriolo entra in Consiglio Comunale

Calogerino Giacomo Indriolo, ha preso ufficialmente il posto di Domenico Barbuzza in consiglio comunale a S. Agata Militello. Il civico consesso si è riunito in seduta non urgente nel tardo pomeriggio di ieri nella sala convegni del Castello Gallego.

Nel corso della riunione si sono susseguiti il rito di surroga e il giuramento del neo consigliere di maggioranza Calogero Indriolo, ingegnere edile, classe 1978 primo dei non eletti nella lista “Mancuso Sindaco – Uniti per S. Agata” alle amministrative del 2018 e il commiato di Domenico Barbuzza, che si era dimesso lo scorso 15 maggio per andare a ricoprire la carica di Presidente del Parco dei Nebrodi.