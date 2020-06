Patti – La brigata “Aosta” sanifica Palazzi Municipali e Tribunale

La Brigata Meccanizzata “Aosta” dell’Esercito Italiano ha svolto stamattina l’attività di sanificazione dei Palazzi Municipali e del Palazzo di Giustizia di Patti.

Continua infatti il programma di sanificazione avviato dai Nuclei specializzati di disinfettori della Brigata Meccanizzata Aosta, con l’obiettivo di contenere i rischi di diffusione del Coronavirus.

I Nuclei specializzati di disinfettori della Brigata Aosta hanno infatti specifiche competenze e peculiarità nell’ambito della “medicina preventiva e dell’igiene ambientale”.

Reparto di eccellenza dell’Esercito Italiano, la Brigata “Aosta” ha maturato esperienza nei vari scenari operativi in cui è stata chiamata ad operare all’estero. In questo periodo di crisi, per contenere i rischi della diffusione del Coronavirus e incrementare la salubrità ambientale, la Brigata “Aosta” viene regolarmente impiegata per igienizzare infrastrutture, mezzi e materiali in dotazione alla Forza Armata.