L’avvocato di Nocifora chiarisce: “Il mio assistito indagato solo per false fatturazioni”

L’avvocato Agostina Morello, legale rappresentante del 47enne santagatese Calogero Nocifora Amata, ha inviato alla stampa una nota di chiarimento sull’operazione “Offshore cash”, eseguita stamattina dalla Guardia di Finanza di Enna.

“In relazione all’operazione in oggetto – scrive l’avvocato Morello -, che la stampa ha diramato facendo riferimento ad ipotesi di riciclaggio internazionale, autoriciclaggio e false fatturazioni, con coinvolgimento in tali reati del mio Assistito Nocifora Amata Calogero, formalmente e ad ogni effetto di legge, si chiarisce che il sig. Nocifora Amata non risulta neanche indagato per le ipotesi di riciclaggio internazionale ed autoriciclaggio.

In particolare, si fa rilevare che il gip nell’ordinanza di sequestro preventivo per l’importo di 66.000 euro, ha affermato “il difetto di elementi idonei relativamente alle fattispecie di cui agli art. 647 bis e 648 ter1 c.p.”, contestate ai capi 6 e 7 ed ha anche escluso la fattispecie associativa contestata al capo 1.

Pertanto, all’esito della decisione del gip, risulta notevolmente affievolita la posizione dell’imprenditore santagatese a carico del quale restano, secondo il gip, elementi idonei a sostenere il reato di fatture per operazioni inesistenti e per il relativo uso nella dichiarazione fiscale”.