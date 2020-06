Domani torna il maltempo in Sicilia: in arrivo piogge e temporali

Ormai l’estate meteorologica ha preso pieno possesso del Mediterraneo, tuttavia il mese di giugno sta mostrando chiari segni di irrequietezza, tipica più della stagione primaverile.

È infatti in arrivo una perturbazione atlantica che da domani porterà piogge, temporali e in qualche caso nubifragi. La causa è da attribuire a marcate ondulazioni del flusso zonale – come scrive Centro Meteo Sicilia.

Alla luce di tutto ciò si prospetta un quadro meteo-climatico improntato ad una grande dinamicità, con un moderato richiamo di natura prefrontale che nella giornata di oggi, giovedì 4 giugno, sarà responsabile di un generale aumento delle temperature che si porteranno su valori estivi su gran parte del territorio.

I valori più elevati li registreremo su alcune zone del settore tirrenico del palermitano, con punte di +30/+33 °C e sulle pianure del catanese dove registreremo punte di +32/+34 °C. Valori prossimi ai +28/+30 °C altrove, ad eccezione del messinese ionico dove l’azione mitigatrice del mare sarà più incisiva.

A partire dalla mattina di venerdì 5 giugno, i contrasti generati dall’ingresso di aria più fresca atlantica, insieme ad una possibile linea di convergenza fra correnti occidentali e meridionali, potrà dare origine da una insidiosa squall-line temporalesca che investirà la Sicilia col suo carico di rovesci e temporali.