Coronavirus – S. Fratello, negativi i tamponi sulle due ospiti della casa per anziani

Sono risultati negativi i due tamponi eseguiti sulle due ospiti della casa di riposo “Maria Immacolata Nuovi Orizzonti” di S. Fratello. Lo ha comunicato in via ufficiale il sindaco sulla pagina facebook del comune. La struttura è indenne pertanto da infezione da Covid19.

L’allarme era scattato ieri, quando a titolo precauzionale era stato emanato dal sindaco di San Fratello Salvatore Sidoti Pinto, un provvedimento, con ordinanza, di isolamento della casa di riposo “Maria Immacolata Nuovi Orizzonti”. Nella struttura, dopo l’esecuzione di test IGM, erano emerse due sospette positività per due anziane ospitate, per le quali è stato immediatamente disposto il test del tampone, che ha dato esito negativo. Sospiro di sollievo per i cittadini di S. Fratello, dunque, e per gli altri ospiti e il personale impiegato nella casa per anziani.