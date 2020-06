Auto in fiamme all’interno della galleria “Calavà” sulla A/20 Messina-Palermo – direzione Palermo, in territorio di Gioiosa Marea. E’ accaduto circa un’ora fa. Lo stesso conducente è riuscito ad abbandonare l’auto e a chiamare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Sant’Agata Militello, agli ordini del comandante Massimiliano Fiasconaro, i vigili del fuoco di Sant’Agata Militello e personale dell’autostrada.

Gli agenti della stradale hanno faticato non poco a contenere le lunghe file di auto; infatti il traffico, a causa dell’incidente, è stato bloccato. Per fortuna non si sono verificati feriti nell’incendio, né incidenti. L’auto è andata completamente distrutta.