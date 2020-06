Assenteismo al comune di Novara di Sicilia. Notificati 14 avvisi di garanzia

I Carabinieri della Stazione di Novara di Sicilia hanno notificato quattordici avvisi di garanzia ad altrettanti impiegati comunali accusati truffa aggravata ai danni dello Stato. Tra gli indagati, impiegati, operai e dirigenti comunali. Si sono concluse infatti le indagini della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto effettuate sul campo dai Carabinieri della locale Stazione con appostamenti e riscontri, anche di natura fotografica, che avrebbero verificato alcuni casi di assenteismo. Agli indagati si contesta di essersi assentati, senza giustificato motivo, dal posto di lavoro pur avendo timbrato il badge e figurando quindi presenti. Le indagini hanno preso il via nei primi mesi dell’anno 2019. Il monitoraggio dei Carabinieri si è snodato nei mesi di gennaio e febbraio, in qualche caso anche marzo e in altri fino a maggio dello scorso anno. Adesso la notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari.